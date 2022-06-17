Американский наёмник: командование многих подразделений ВСУ весьма коррумпировано

Американский наёмник Энди Вин, сдавшийся в плен российским военным под Харьковом, в разговоре с корреспондентом RT Романом Косаревым рассказал, что командование многих подразделений на Украине весьма коррумпировано, а многие отряды «проявляли вопиющую некомпетентность».

«Западные СМИ этого не показывают, но командование многих подразделений [на Украине] весьма коррумпировано, а у их личного состава очень плохи дела с подготовкой, снабжением», — сказал Вин.

По его словам, имеет место «нехватка базовой выучки как у сил территориальной обороны, так и у самой украинской армии».

Вин рассказал, что служил в отряде «Багет». По словам наёмника, подразделение, находившееся в лесной зоне под Харьковом, вступило в бой с российскими военными, после чего его участникам пришлось отступить.