Песков прокомментировал ситуацию с пленёнными в ДНР наёмниками из США
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
«Мы не можем ничего исключать, потому что это решение суда. Мы никогда их не комментируем, и тем более мы не имеем права вмешиваться в решения судов», — сообщил он на брифинге с журналистами.
Ранее Песков заявил, что американские наёмники участвовали в незаконной деятельности и должны понести ответственность за совершённые преступления.
17 июня сдавшийся в плен под Харьковом американский наёмник Энди Уен рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что в своём отряде был стрелком.