Песков прокомментировал ситуацию с пленёнными в ДНР наёмниками из США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что взятых в плен в Донецкой Народной Республике американских наёмников могут приговорить к смертной казни.
Песков прокомментировал ситуацию с пленёнными в ДНР наёмниками из США
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы не можем ничего исключать, потому что это решение суда. Мы никогда их не комментируем, и тем более мы не имеем права вмешиваться в решения судов», — сообщил он на брифинге с журналистами.

Ранее Песков заявил, что американские наёмники участвовали в незаконной деятельности и должны понести ответственность за совершённые преступления.

17 июня сдавшийся в плен под Харьковом американский наёмник Энди Уен рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что в своём отряде был стрелком.

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