Байден заявил о намерении провести переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден объявил, что планирует провести телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином, но время переговоров пока не определено.

«Я планирую поговорить с президентом Си, мы пока не установили время», — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее глава Министерства обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил во время конференции «Диалоги Шангри-Ла» о том, что Соединённые Штаты должны прекратить очернять КНР и предпринимать попытки сдержать её развитие.

Кроме того, Фэнхэ заявил, что новая Индо-Тихоокеанская стратегия Америки направлена против одной-единственной страны. О каком государстве идёт речь, Фэнхэ уточнять не стал.