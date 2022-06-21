Байден заявил о намерении провести переговоры с Си Цзиньпином
«Я планирую поговорить с президентом Си, мы пока не установили время», — цитирует Байдена РИА Новости.
Ранее глава Министерства обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил во время конференции «Диалоги Шангри-Ла» о том, что Соединённые Штаты должны прекратить очернять КНР и предпринимать попытки сдержать её развитие.
Кроме того, Фэнхэ заявил, что новая Индо-Тихоокеанская стратегия Америки направлена против одной-единственной страны. О каком государстве идёт речь, Фэнхэ уточнять не стал.