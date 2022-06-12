МО КНР: США должны прекратить сдерживать развитие Китая и очернять его
«Было бы исторической и стратегической ошибкой настаивать на восприятии Китая в качестве угрозы, противника или даже врага», — заявил Фэнхэ, пишет РИА Новости.
По словам министра, развитие Китая не несёт в себе угрозы, а, наоборот, вносит большой вклад в глобальный мир. Он подчеркнул, что Китай не позволит другим странам запугивать себя и продолжит развиваться.
Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что новая Индо-тихоокеанская стратегия Америки направлена против одной-единственной страны. О каком государстве идёт речь, Фэнхэ уточнять не стал.