МО КНР: Индо-тихоокеанская стратегия США направлена против одной страны

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что новая стратегия Индо-тихоокеанская стратегия Америки направлена против одной-единственной страны. О каком государстве идёт речь, Фэнхэ уточнять не стал.

«Мы обратили внимание на слова главы Пентагона Ллойда Остина об индо-тихоокеанской стратегии США. С нашей точки зрения, эта стратегия является попыткой создания под предлогом свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона эксклюзивной небольшой группы для распространения влияния на страны нашего региона и направлена против одного определенного государства», — цитирует заявление министра на конференции «Диалог Шангри-ла» ТАСС.

В рамках этой же конференции, глава Минобороны КНР заявил о серьёзных последствиях попытки отнять у страны Тайвань. По его словам, в случае посягательства на территориальную целостность Китая страна будет биться до конца.