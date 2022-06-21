В Белом доме сочли рост импорта нефти из России в КНР примером сотрудничества по Украине
- AP
- © Evan Vucci
Кирби считает, что «это лишь одна из составляющих готовности Китая двигаться вместе с Россией».
«И мы воспринимаем это как ещё один пример растущего сотрудничества между Китаем и Россией относительно Украины», — цитирует его ТАСС.
Ранее Reuters писал, что Китай в мае увеличил импорт нефти из России на 55% в годовом выражении, месячный объём поставок стал рекордным.
Вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что российская сторона в настоящий момент в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию.