В Белом доме сочли рост импорта нефти из России в КНР примером сотрудничества по Украине

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают рост импорта нефти из России в Китай примером сотрудничества Пекина и Москвы по ситуации вокруг Украины.
В Белом доме сочли рост импорта нефти из России в КНР примером сотрудничества по Украине
  • AP
  • © Evan Vucci

Кирби считает, что «это лишь одна из составляющих готовности Китая двигаться вместе с Россией».

«И мы воспринимаем это как ещё один пример растущего сотрудничества между Китаем и Россией относительно Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее Reuters писал, что Китай в мае увеличил импорт нефти из России на 55% в годовом выражении, месячный объём поставок стал рекордным.

Вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что российская сторона в настоящий момент в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию.

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