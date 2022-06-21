Шведское энергетическое агентство предупредило о возможном ухудшении ситуации с газом

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Шведское энергетическое агентство объявило о введении режима «раннего предупреждения» в связи с возможным ухудшением ситуации с газоснабжением.
Шведское энергетическое агентство предупредило о возможном ухудшении ситуации с газом
  • Gettyimages.ru
  • © DarioEgidi

«Это (введение режима «раннего предупреждения». — RT) сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям газа, подключённым к шведской газовой сети на западе страны, о том, что газовый рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками газа», — говорится в сообщении на сайте агентства.

В компании отметили, что ситуация с поставками газа в Швеции остаётся стабильной, ПХГ Европы и Швеции «заполнены до осени». 

Как ранее сообщал «Газпром», запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 26,2 млрд куб. м.

В компании заявили, что перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме — это будет оказывать сильное влияние на стоимость газа на рынке.

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