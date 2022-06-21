Экс-президент Молдавии Додон сообщил о продлении ему домашнего ареста ещё на 30 суток
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«Был продлён домашний арест на 30 дней», — приводит его слова ТАСС.
Додон заявил, что опротестует решение суда о продлении домашнего ареста.
26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток.
Сам Додон заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.
По его словам, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.