Экс-президент Молдавии Додон сообщил о продлении ему домашнего ареста ещё на 30 суток

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что суд в Кишинёве продлил срок его домашнего ареста ещё на 30 суток.
Экс-президент Молдавии Додон сообщил о продлении ему домашнего ареста ещё на 30 суток
  • AP
  • © Roveliu Buga

«Был продлён домашний арест на 30 дней», — приводит его слова ТАСС.

Додон заявил, что опротестует решение суда о продлении домашнего ареста.

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте Игоря Додона на 30 суток.

Сам Додон заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.

По его словам, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.

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