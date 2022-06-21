Небензя заявил, что Запад вывел Киев из переговоров по дипломатическому урегулированию

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные кураторы вывели Киев из переговоров о дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой.
Небензя заявил, что Запад вывел Киев из переговоров по дипломатическому урегулированию
  • AP
  • © John Minchillo

Об этом Небензя сказал на заседании Совбеза ООН.

«Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения», — отметил российский постпред.

По его словам, также западные страны стали «наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией».

Ранее в Кремле заявили, что после визита европейских лидеров в Киев украинская сторона не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить