Небензя заявил, что Запад вывел Киев из переговоров по дипломатическому урегулированию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные кураторы вывели Киев из переговоров о дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой.

Об этом Небензя сказал на заседании Совбеза ООН.

«Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения», — отметил российский постпред.

По его словам, также западные страны стали «наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией».

Ранее в Кремле заявили, что после визита европейских лидеров в Киев украинская сторона не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией.