Небензя заявил, что Запад вывел Киев из переговоров по дипломатическому урегулированию
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Об этом Небензя сказал на заседании Совбеза ООН.
«Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения», — отметил российский постпред.
По его словам, также западные страны стали «наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией».
Ранее в Кремле заявили, что после визита европейских лидеров в Киев украинская сторона не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией.