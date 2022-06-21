Медведев заявил, что России необходимо парировать сильнейшее давление Запада в сфере IT

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Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо парировать сильное давление Запада в сфере информационных технологий.
Медведев заявил, что России необходимо парировать сильнейшее давление Запада в сфере IT
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом Медведев заявил на заседании профильной межведомственной комиссии.

«Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере (IT. — RT), — это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу», — приводит его слова ТАСС.

Медведев отметил, что в этих враждебных мерах нет ничего нового.

«Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнет подобные рычаги давления использовать и что мы должны иметь надежную защиту от атак наших оппонентов», — заключил он.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев в интервью РБК рассказал о ситуации с российскими IT-специалистами.

Профессиональный рекрутер, эксперт в сфере труда и бизнес-тренер Ильгиз Валинуров в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, в каких экспертах остро нуждается российский рынок труда в современных условиях.

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