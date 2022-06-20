Глава Минцифры Шадаев рассказал о ситуации с российскими IT-специалистами

Глава Минцифры России Максут Шадаев в интервью РБК рассказал о ситуации с российскими IT-специалистами.

Он сообщил, что уезжающие на Запад российские разработчики попали под общую «культуру отмены» и ограничений на работу с российскими компаниями. По словам министра, также у них зачастую возникают проблемы с трудоустройством за границей, так как «их называют шпионами».

При этом Шадаев добавил, что наиболее востребованные специалисты достаточно легко находят работу.

По его словам, значительное число специалистов, возвращающихся в Россию, — это те, кто уезжал на эмоциях и не смог быстро найти работу за рубежом.



Также он заявил, что многие из IT-специалистов, оставшихся за рубежом, продолжают работать на российские компании на удалёнке.

«Я могу сказать так, что, наверное, половина продолжает работать на российские компании», — сказал он.

В мае российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что, судя по данным SIM-карт, порядка 85% IT-специалистов, ранее уехавших из России, вернулись в страну.