Глава Минцифры Шадаев рассказал о ситуации с российскими IT-специалистами

Короткая ссылка
Глава Минцифры России Максут Шадаев в интервью РБК рассказал о ситуации с российскими IT-специалистами.
Глава Минцифры Шадаев рассказал о ситуации с российскими IT-специалистами
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Он сообщил, что уезжающие на Запад российские разработчики попали под общую «культуру отмены» и ограничений на работу с российскими компаниями. По словам министра, также у них зачастую возникают проблемы с трудоустройством за границей, так как «их называют шпионами».

При этом Шадаев добавил, что наиболее востребованные специалисты достаточно легко находят работу.

По его словам, значительное число специалистов, возвращающихся в Россию, — это те, кто уезжал на эмоциях и не смог быстро найти работу за рубежом.

Также он заявил, что многие из IT-специалистов, оставшихся за рубежом, продолжают работать на российские компании на удалёнке.

«Я могу сказать так, что, наверное, половина продолжает работать на российские компании», — сказал он.

В мае российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что, судя по данным SIM-карт, порядка 85% IT-специалистов, ранее уехавших из России, вернулись в страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить