Посол Келин прокомментировал состояние российско-британских отношений

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Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Соловьёв LLIFE» прокомментировал состояние российско-британских отношений.
Посол Келин прокомментировал состояние российско-британских отношений
  • Gettyimages.ru
  • © John Lamb

«Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет. Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но оказывается, можно ещё меньше сделать, без сомнения», — цитирует Келина ТАСС.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания будет вводить новые антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины.

По её словам, Лондон сегодня не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе оказания военной помощи Украине.

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