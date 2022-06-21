Минобороны Тайваня заявило, что 29 китайских самолётов вошли в опознавательную зону ПВО

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Минобороны Тайваня заявило, что 29 военных самолётов Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону системы противовоздушной обороны острова.
Минобороны Тайваня заявило, что 29 китайских самолётов вошли в опознавательную зону ПВО
  • AFP
  • © Sam Yeh

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

По его информации, Тайванем был направлен воздушный патруль с целью наблюдения за самолётами. Кроме того, тайваньская сторона развернула зенитно-ракетные комплексы.

Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости. 

Также в МИД КНР пригрозили США серьёзными последствиями за поощрение сепаратизма на Тайване.

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