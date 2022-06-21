Песков прокомментировал возможный приговор американским военнопленным на Украине

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Пресс-секретарь президента Россия Дмитрий Песков заявил, что страна не может гарантировать, что попавшие в плен на Украине американские наёмники не будут приговорены в суде к смертной казни.

Об этом политик сообщил в интервью NBS.

«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», — прокомментировал Песков вопрос журналиста о том, не повторится ли история наёмников Великобритании и Марокко Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Брагима Саадуна в ситуации с американскими военнопленными.

Ранее сообщалось о том, что суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины. 

Осуждённые планируют обжаловать решение суда об их расстреле.

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