Научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для газеты The New York Times предположила, что США перешли черту на Украине.

В своей статье она отметила, что США ранее пересекли черту в Йемене.

«А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине», — пишет Кристиан.

В статье Кристиан задаётся вопросом, «воюют ли США на Украине».

Она обратила внимание на то, что США выделили Украине десятки миллиардов из бюджета, отправили Киеву ракетные установки, передавали украинскому Генштабу развединформацию.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты не смогут с помощью поставок вооружений на Украину принудить Россию следовать их правилам.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов высказал мнение, что накачка Украины оружием является путём к конфронтации между Россией и США.