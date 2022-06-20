Боррель прокомментировал ограничение Литвой транзита товаров в Калининград

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал ограничение Литвой транзита ряда товаров в Калининград. По его словам, это не одностороннее решение Вильнюса, а исполнение санкций ЕС.
Боррель прокомментировал ограничение Литвой транзита товаров в Калининград
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«Как заверил мой литовский коллега, Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений, а только реализовывала санкции ЕС», — приводит слова Борреля РИА Новости

Он также заявил, что литовские власти запрашивали разъяснения Еврокомиссии по данному вопросу и получили их. 

Боррель заявил, что ЕС ещё проверит юридические аспекты данных мер, чтобы «убедиться в полном соблюдении всех правил».

Кроме того, он утверждает, что транзит пассажиров и товаров, не попавших под санкции, продолжается. 

20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

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