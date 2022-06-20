Власти Нидерландов высказались о невозможности заполнения газохранилищ без принятия мер

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что без дополнительных мер нельзя гарантировать, что нидерландские и европейские газохранилища удастся заполнить к зиме.

Его заявление опубликовано на сайте правительства Нидерландов.

По его словам, общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются.

«Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме», — сказал он.

Министр добавил, что власти Нидерландов активно принимают меры по подготовке к зимнему периоду.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил о том, что в Германии сложилась напряжённая и сложная обстановка с газом. Он связал это с сокращением поставок природного газа из России.