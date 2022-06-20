В РСТ рассказали о востребованности у туристов из России отдыха в Финляндии

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Полина Полетаева
Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Финляндия с 30 июня снимет пограничные ограничения для туристов, введённые ранее из-за коронавируса.
В РСТ рассказали о востребованности у туристов из России отдыха в Финляндии
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«Это всегда было очень популярным направлением. Причём как зимой, так и летом. Потому что зимой это какие-то лыжные прелести, а летом – отдых на воде. Плюс, это довольно близко, есть в автомобильном доступе. То есть это может быть семейный отдых. Поэтому, безусловно, это было востребовано. Как будет в этом году, посмотрим», — сказала Санаева.

Она добавила, что всё будет зависеть от того, «насколько хорошей является логистика, есть ли транспортное сообщение и т.д.».

«Человек всё равно чувствителен к тому, куда он едет, в плане комфортного пребывания. И здесь важно понимать, что это комфортное пребывание будет в том числе и на ментальном уровне», — заключила собеседница RT.

Ранее МВД Финляндии сообщило, что COVID-ограничения на перемещение граждан через границу снимаются с 30 июня, она снова будет открыта, в том числе для туристов из России.

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