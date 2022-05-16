Австрия с 16 мая отменяет все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов
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Об этом сообщает официальный туристический портал страны.
В ведомстве уточняют, что исключение составляют прибывшие из «стран и областей с высоким эпидемиологическим риском»: им нужно проходить регистрацию и оставаться в десятидневной изоляции.
Уточняется, что на данный момент под эту категорию не попадает ни одна страна.
В феврале сообщалось о том, что граждане России могут въехать в Австрию по правилу трёх «П» (привит, переболел, протестирован).