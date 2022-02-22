Россияне c 22 февраля смогут въезжать в Австрию по правилу трёх «П»

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С 22 февраля граждане России могут въехать в Австрию по правилу трёх «П» (привит, переболел, протестирован). Об этом сообщили в австрийском посольстве в Москве.
Россияне c 22 февраля смогут въезжать в Австрию по правилу трёх «П»
  • Legion-Media

«С 22 февраля въезд будет возможен по правилу «3G» (три «П»: привит (признанной в ЕС вакциной), переболел, протестирован), то есть в том числе с негативным ПЦР-тестом, а с 5 марта снимаются многие коронавирусные ограничения в сфере туризма», — сказали РИА Новости в дипломатической миссии.

Ранее сообщалось, что власти Австрии разрешили с 22 февраля въезд для туристов из России по ПЦР-тесту.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что с 21 февраля внутри Австрии можно посещать заведения по ПЦР-тесту.

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