Власти Австрии разрешили с 22 февраля въезд для туристов из России по ПЦР-тесту

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В соответствии с решением австрийских властей с 22 февраля въезд туристов из России в Австрию будет разрешён при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма страны.
Власти Австрии разрешили с 22 февраля въезд для туристов из России по ПЦР-тесту
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  • © Jon Cherry

«Да, согласно принятому решению российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлении отрицательного (результата. — RT) теста на коронавирус», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее власти Кубы упростили процедуру въезда в страну для организованных туристов из России, отменив требования о предоставлении отрицательных тестов на коронавирус и сертификатов о вакцинации.

Кроме того, власти Израиля отменили трёхдневный карантин для вакцинированных «Спутником V».

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