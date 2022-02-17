Власти Австрии разрешили с 22 февраля въезд для туристов из России по ПЦР-тесту

В соответствии с решением австрийских властей с 22 февраля въезд туристов из России в Австрию будет разрешён при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма страны.

«Да, согласно принятому решению российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлении отрицательного (результата. — RT) теста на коронавирус», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее власти Кубы упростили процедуру въезда в страну для организованных туристов из России, отменив требования о предоставлении отрицательных тестов на коронавирус и сертификатов о вакцинации.

Кроме того, власти Израиля отменили трёхдневный карантин для вакцинированных «Спутником V».