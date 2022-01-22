Куба упростила антикоронавирусные требования для въезда организованных туристов из России

Власти Кубы упростили процедуру въезда в страну для организованных туристов из России, отменив требования о предоставлении отрицательных тестов на коронавирус и сертификатов о вакцинации.

«Авиавласти Кубы направили российским авиакомпаниям циркуляр об изменении правил прибытия в страну. Решением Минздрава Кубы от 5 января «пакетные» туристы, то есть путешествующие через туроператоров и турагентов, из России, с Украины, из Польши, Канады освобождены от обязательного представления при въезде как сертификатов о вакцинации, так и справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на COVID-19», — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Обязательным для прибывающих требованием остаётся заполнение электронной формы D'Viajeros до вылета.

«Те, кто не успел это сделать до отправления, смогут заполнить анкету уже по прибытии. В аэропортах Кубы будет бесплатный беспроводной доступ в интернет в течение 30 минут», — уточнили в АТОР.

Ранее власти Израиля отменили трёхдневный карантин для вакцинированных «Спутником V».

Заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби прокомментировал введение экспресс-тестов на COVID-19 для прибывающих в страну.