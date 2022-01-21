В Министерстве туризма Египта рассказали о новых правилах въезда в страну

Заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби прокомментировал введение экспресс-тестов на COVID-19 для прибывающих в страну.

«У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам Минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест. Если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну», — приводит слова Шаляби РИА Новости.

Она также отметила, что средняя стоимость экспресс-тестов ниже ПЦР-тестов, поскольку задачей египетских властей является упрощение требований для прибывающих в страну.

Ранее власти Израиля отменили трёхдневный карантин для вакцинированных «Спутником V».