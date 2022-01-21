В Министерстве туризма Египта рассказали о новых правилах въезда в страну

Короткая ссылка
Заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби прокомментировал введение экспресс-тестов на COVID-19 для прибывающих в страну.
В Министерстве туризма Египта рассказали о новых правилах въезда в страну
  • AP
  • © Mohamed El-Shahed

«У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам Минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест. Если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну», — приводит слова Шаляби РИА Новости.

Она также отметила, что средняя стоимость экспресс-тестов ниже ПЦР-тестов, поскольку задачей египетских властей является упрощение требований для прибывающих в страну.

Ранее власти Израиля отменили трёхдневный карантин для вакцинированных «Спутником V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить