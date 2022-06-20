Финляндия с 30 июня снимет пограничные ограничения для туристов

МВД Финляндии сообщило, что COVID-ограничения на перемещение граждан через границу снимаются с 30 июня, она снова будет открыта, в том числе для туристов из России.

«Путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет никаких медицинских оснований для ограничений на внешних границах», — заявило Министерство внутренних дел республики.

Пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны иметь при себе обычные проездные документы: паспорт и, при необходимости, визу.

«Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может увеличиться трафик на восточной границе. На объёмы перевозок влияют, в том числе, желание россиян путешествовать и количество действующих виз», — говорится в сообщении.

В мае Австрия сняла коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов.