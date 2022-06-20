В МИД Германии заявили о контактах Берлина с Лондоном по делу Ассанжа

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок остаётся в контакте с британской коллегой Лиз Трасс по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В МИД Германии заявили о контактах Берлина с Лондоном по делу Ассанжа
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Kitwood

«Глава МИД ФРГ Бербок по-прежнему внимательно следит за этим случаем и остаётся в контакте по этому поводу со своей британской коллегой», — заявила на брифинге в Берлине представитель МИД Германии Андреа Зассе. Её цитирует РИА Новости.

По словам Зассе, министр по делам Европы в МИД ФРГ Анна Люрманн проведёт в понедельник, 20 июня, в Берлине встречу с «близкими Ассанжа».

Ранее сообщалось, что в ООН следят за развитием ситуации с экстрадицией в США основателя WikiLeaks.

17 июня глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США.

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