В МИД Германии заявили о контактах Берлина с Лондоном по делу Ассанжа
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«Глава МИД ФРГ Бербок по-прежнему внимательно следит за этим случаем и остаётся в контакте по этому поводу со своей британской коллегой», — заявила на брифинге в Берлине представитель МИД Германии Андреа Зассе. Её цитирует РИА Новости.
По словам Зассе, министр по делам Европы в МИД ФРГ Анна Люрманн проведёт в понедельник, 20 июня, в Берлине встречу с «близкими Ассанжа».
Ранее сообщалось, что в ООН следят за развитием ситуации с экстрадицией в США основателя WikiLeaks.
17 июня глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США.