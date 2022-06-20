Медведев назвал неподходящим время для переговоров с США по продлению ДСНВ-3

Время для новых переговоров с США по продлению договора СНВ-3 — самое неподходящее. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим», — написал Медведев в Telegram.

По его словам, ещё в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, но сегодня у Москвы нет никаких отношений с Вашингтоном.

«Они (российско-американские отношения. — RT) в точке нуля по Кельвину», — отметил Медведев.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что взаимодействие России и США в рамках договора СНВ-3 не прерывалось, рассмотрение профильных вопросов и обмен данными продолжаются.

Помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором СНВ-3 ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года.