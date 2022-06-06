Слуцкий: Москва и Вашингтон продолжают взаимодействие и обмен данными по ДСНВ-3

Взаимодействие России и США в рамках договора СНВ-3 не прерывалось, рассмотрение профильных вопросов и обмен данными продолжаются. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Взаимодействие между Россией и США по СНВ-3 не прерывалось. В предусмотренных для этого формах продолжается рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведётся обмен необходимыми данными и уведомлениями», — заявил Слуцкий в интервью РИА Новости.

Он отметил, что ДСНВ остаётся одним из важнейших договоров в системе контроля над вооружениями.

Ранее помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором СНВ-3 ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года.