Слуцкий: Москва и Вашингтон продолжают взаимодействие и обмен данными по ДСНВ-3
- РИА Новости
«Взаимодействие между Россией и США по СНВ-3 не прерывалось. В предусмотренных для этого формах продолжается рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведётся обмен необходимыми данными и уведомлениями», — заявил Слуцкий в интервью РИА Новости.
Он отметил, что ДСНВ остаётся одним из важнейших договоров в системе контроля над вооружениями.
Ранее помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором СНВ-3 ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года.