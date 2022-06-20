Боррель: все желающие могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России

Все желающие покупать российское продовольствие и удобрения могут это делать совершенно свободно. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», — приводит ТАСС его слова по прибытии на встречу руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге.

Ранее Боррель отметил, что Евросоюз планирует работать со своими партнёрами, в том числе с ООН, для предотвращения перебоев с поставками продовольствия на глобальном рынке, вызванных санкциями.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к сотрудничеству в продовольственной сфере, если США хотят улучшений на аграрном рынке.