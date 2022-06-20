Foreign Policy: Германия предпочла бы разочаровать Украину, но не унизить Россию

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Эксперт института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил о том, что власти Германии предпочли бы скорее разочаровать Украину, чем унизить Россию. Автор прокомментировал отношение ФРГ к ситуации на Украине.

В статье для Foreign Policy Раф уточнил, что в Берлине распространяется информация о тайных переговорах с Россией. 

«Конечно, Шольц не пошёл так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерёг Запад от «унижения» России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», — пишет эксперт. 

Кроме того, Раф обратил внимание на то, что помощь, которую Германия оказывает Украине, является незначительной. Он упомянул обещание канцлера ФРГ Олафа Шольца направить в Литву дополнительные войска в рамках политики сдерживания России, которое позже не было исполнено. 

13 июня Шольц заявил о том, что Германия готовится к отправке новой партии оружия на Украину. 

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