Эксперт института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил о том, что власти Германии предпочли бы скорее разочаровать Украину, чем унизить Россию. Автор прокомментировал отношение ФРГ к ситуации на Украине.

В статье для Foreign Policy Раф уточнил, что в Берлине распространяется информация о тайных переговорах с Россией.

«Конечно, Шольц не пошёл так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерёг Запад от «унижения» России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя», — пишет эксперт.

Кроме того, Раф обратил внимание на то, что помощь, которую Германия оказывает Украине, является незначительной. Он упомянул обещание канцлера ФРГ Олафа Шольца направить в Литву дополнительные войска в рамках политики сдерживания России, которое позже не было исполнено.

13 июня Шольц заявил о том, что Германия готовится к отправке новой партии оружия на Украину.