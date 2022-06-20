Массовые протесты пройдут в Бельгии 20 июня из-за роста цен
Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, участвовать в протестах только в Брюсселе планируют более 70 тысяч человек. Демонстрации организовывают местные профсоюзы.
Из-за забастовок в стране произошли сбои в работе авиа- и наземного транспорта и ряде других сфер.
РИА Новости приводит цены на топливо в государстве. Так, цена бензина Аи-95 в Бельгии выросла до 2,14 евро за литр.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что не поддерживает полный отказ Евросоюза от российских нефти и газа. Он подчеркнул, что страна не будет принимать меры, которые делают её слабее.