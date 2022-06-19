Экс-министр юстиции Кипра: санкции ЕС против России подрывают принцип главенства закона
«Мы не можем подрывать верховенство закона, которым якобы так дорожат демократические страны. Мы не можем вводить санкции в отношении всех российских граждан, даже против диссидентов. Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные... так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка», — заявила она на конференции Wealth and Succession Planning. Её слова приводит Cyprus Mail.
Йолитис добавила, что шестой пакет санкций — это «почти признание того», что ЕС зашёл «слишком далеко».
В конце мая стало известно, что страны Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти, а через несколько дней ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против Москвы.
Документ предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.