Экс-министр юстиции Кипра: санкции ЕС против России подрывают принцип главенства закона

Бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис выразила мнение, что западные страны нарушают принцип главенства закона, вводя санкции против России.

«Мы не можем подрывать верховенство закона, которым якобы так дорожат демократические страны. Мы не можем вводить санкции в отношении всех российских граждан, даже против диссидентов. Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные... так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка», — заявила она на конференции Wealth and Succession Planning. Её слова приводит Cyprus Mail.

Йолитис добавила, что шестой пакет санкций — это «почти признание того», что ЕС зашёл «слишком далеко».

В конце мая стало известно, что страны Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти, а через несколько дней ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против Москвы.

Документ предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.