В Сирии четверо военных погибли при танковом обстреле со стороны террористов
«В провинции Хама в результате танкового обстрела, произведённого террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Эль-Фататуат, ранено два, убито четыре сирийских военнослужащих», — сказал он.
Кроме того, по словам Журавлёва, в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков.
Ранее Журавлёв информировал, что террористы силой подавляют протесты мирного населения в Сирии.
Он добавил, что наблюдается рост провокационных обстрелов со стороны террористических формирований в отношении позиций сирийских правительственных сил.
До этого в ЦПВС сообщили об активизации деятельности незаконных вооружённых формирований в идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.