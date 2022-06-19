В Сирии четверо военных погибли при танковом обстреле со стороны террористов

В результате обстрелов со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* в провинции Хама погибли четверо сирийских военных, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«В провинции Хама в результате танкового обстрела, произведённого террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Эль-Фататуат, ранено два, убито четыре сирийских военнослужащих», — сказал он.

Кроме того, по словам Журавлёва, в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков.

Ранее Журавлёв информировал, что террористы силой подавляют протесты мирного населения в Сирии.

Он добавил, что наблюдается рост провокационных обстрелов со стороны террористических формирований в отношении позиций сирийских правительственных сил.

До этого в ЦПВС сообщили об активизации деятельности незаконных вооружённых формирований в идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.