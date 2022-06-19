Политолог Бальбек: британский военачальник решил «напустить холоду» в души европейцев

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление нового начальника Генштаба сухопутных войск Великобритании генерала Патрика Сандерса о том, что британская армия должна быть способна «сражаться вместе с союзниками и победить Россию в бою».

«Думаю, что британский военачальник просто хочет напустить холоду в души европейцев, вот и выпячивает Британию спасителем европейской цивилизации», — заметил политолог.

Он добавил, что, по его мнению, «во всех войнах Старого Света есть английский интерес и английские же разжигатели».

«Но мы не Запад, мы не учим других, как им жить, но и непрошеным учителям дадим от ворот поворот», — заключил Бальбек.

Ранее Сандерс призвал создать армию, «способную победить Россию».

В свою очередь, британский премьер Борис Джонсон заявил, что западным странам необходимо готовиться к затяжному характеру конфликта на Украине.