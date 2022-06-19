Глава Генштаба ВС Британии Сандерс призвал создать армию, «способную победить Россию»

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Новый начальник Генштаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что британская армия должна быть способна «сражаться вместе с союзниками и победить Россию в бою». Как пишет газета The Independent, британский военачальник добавил, что его поколение должно подготовить армию «снова воевать в Европе».
Глава Генштаба ВС Британии Сандерс призвал создать армию, «способную победить Россию»
  • Gettyimages.ru

«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою... Мы поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе», — приводит газета слова Сандерса.

Как ранее заявил британский премьер Борис Джонсон, западным странам необходимо готовиться к затяжному характеру конфликта на Украине.

По его мнению, он может растянуться на годы.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все задачи военной спецоперации на Украине будут выполнены.

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