Глава Генштаба ВС Британии Сандерс призвал создать армию, «способную победить Россию»
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«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою... Мы поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе», — приводит газета слова Сандерса.
Как ранее заявил британский премьер Борис Джонсон, западным странам необходимо готовиться к затяжному характеру конфликта на Украине.
По его мнению, он может растянуться на годы.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все задачи военной спецоперации на Украине будут выполнены.