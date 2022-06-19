Kyodo: власти Японии планируют провести саммит G7 в Хиросиме

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Япония, как председательствующая страна на саммите G7 в 2023 году, планирует провести его в Хиросиме.

Об этом сообщает Kyodo.

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил о том, что все члены «Большой семёрки» поддержали идею проведения саммита в Хиросиме, предложенной Японией.

Как пишет агентство, выбор на Хиросиму пал в связи с тем, что Япония хочет обратить внимание мирового сообщества на значимость вопроса ядерного разоружения.

Ранее глава Народно-демократической партии Японии Юитиро Тамаки предложил использовать атомные подлодки в условиях напряжённости в регионе. Он назвал их эффективным средством сдерживания.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида возразил. Он заявил, что использование атомных подводных лодок противоречит политике трёх неядерных принципов страны.

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