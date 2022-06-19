Глава оппозиции Японии предложил властям использовать атомные подлодки

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Глава Народно-демократической партии Японии Юитиро Тамаки предложил использовать атомные подлодки в условиях напряжённости в регионе. Он назвал их эффективным средством сдерживания.

«С точки зрения возможностей нанесения ответного удара необходимы разведка и наблюдение. Это не только атомные подлодки, но и беспилотники и спутники. Иными словами, нам необходимо рассмотреть возможность применения новых технологий», — цитирует заявление Тамаки на телеканале «Фудзи» ТАСС.

На предложение главы оппозиции отреагировал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он заявил, что использование атомных подводных лодок противоречит политике трёх неядерных принципов страны.

Ранее глава политсовета правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити в программе телекомпании Fuji Television Network заявила, что страна может увеличить свои военные расходы до 10 трлн иен (около $74 млрд). Как пишет агентство, по состоянию на 13 июня Япония тратила на оборону около 5,4 трлн иен (около $40 млрд), что составляет примерно 1,24% ВВП.

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