Япония может увеличить свои военные расходы примерно до $74 млрд

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Глава политсовета правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити в программе телекомпании Fuji Television Network заявила, что страна может увеличить свои военные расходы до 10 трлн иен (около $74 млрд).
Япония может увеличить свои военные расходы примерно до $74 млрд
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«Что касается расходов на оборону, то планка в 2% от ВВП — это лишь сигнал вовне, чтобы продемонстрировать сильное намерение Японии. А если заложить в бюджет всё, что необходимо, то дойдет до уровня 10 трлн иен», — цитирует её РИА Новости.

Как пишет агентство, в настоящий момент Япония тратит на оборону около 5,4 трлн иен (около $40 млрд), что составляет примерно 1,24% ВВП.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал главу Минобороны страны пересмотреть закон о военном программировании и отметил, что Франция «вступила в военную экономику».

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