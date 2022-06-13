Япония может увеличить свои военные расходы примерно до $74 млрд

Глава политсовета правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити в программе телекомпании Fuji Television Network заявила, что страна может увеличить свои военные расходы до 10 трлн иен (около $74 млрд).

«Что касается расходов на оборону, то планка в 2% от ВВП — это лишь сигнал вовне, чтобы продемонстрировать сильное намерение Японии. А если заложить в бюджет всё, что необходимо, то дойдет до уровня 10 трлн иен», — цитирует её РИА Новости.

Как пишет агентство, в настоящий момент Япония тратит на оборону около 5,4 трлн иен (около $40 млрд), что составляет примерно 1,24% ВВП.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал главу Минобороны страны пересмотреть закон о военном программировании и отметил, что Франция «вступила в военную экономику».