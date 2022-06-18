Байден заявил, что скоро состоится его телефонный разговор с Си Цзиньпином
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Отвечая на вопросы, американский лидер рассказал, что переговоры состоятся скоро.
Ранее глава Министерства обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил во время конференции «Диалоги Шангри-Ла» о том, что Соединённые Штаты должны прекратить очернять КНР и предпринимать попытки сдержать её развитие.
Кроме того, Фэнхэ заявил, что новая Индо-Тихоокеанская стратегия Америки направлена против одной-единственной страны. О каком государстве идёт речь, Фэнхэ уточнять не стал.