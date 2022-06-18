Байден заявил, что скоро состоится его телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопросы, американский лидер рассказал, что переговоры состоятся скоро.

Ранее глава Министерства обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил во время конференции «Диалоги Шангри-Ла» о том, что Соединённые Штаты должны прекратить очернять КНР и предпринимать попытки сдержать её развитие.

Кроме того, Фэнхэ заявил, что новая Индо-Тихоокеанская стратегия Америки направлена против одной-единственной страны. О каком государстве идёт речь, Фэнхэ уточнять не стал.