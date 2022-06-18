Пользователей Twitter из США впечатлили слова Путина об инфляции

Пользователи Twitter из США одобрительно высказались о словах президента России Владимира Путина по поводу заявлений американского лидера Джо Байдена об инфляции.

Байден назвал назвал рекордный рост цен в США «путинским подорожанием».

На Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что подобные заявления рассчитаны на тех, «кто читать и писать не умеет».

«То есть практически на всех либеральных западников», — приводит РИА Новости слова одного из американских пользователей.

По словам пользователя с никнеймом John Smith, инфляция ускорилась со вступлением Байдена в должность.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, — это максимум с декабря 1981 года.

Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.