Евросоюз не должен «захлопывать дверь» перед Украиной — Киев также защищает европейские ценности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя решение Еврокомиссии рекомендовать ЕС предоставить стране статус кандидата на вступление.

«Украина также защищает ценности Европы. Только по этой причине ЕС не должен хлопать дверью перед ней. Но статус кандидата — это нечто большее: вопрос о том, способны ли мы действовать стратегически в исторический момент, а не по формуле», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз при условии, что в стране будет проведён ряд важных реформ.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что власти Евросоюза готовят жителей Украины к тому, чтобы те умирали «за европейскую перспективу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад многие годы манипулирует желанием Украины вступить в Евросоюз, но светлое будущее у Киева пока не получается.