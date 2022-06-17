МИД ФРГ: ЕС не должен захлопывать дверь перед Украиной, Киев защищает европейские ценности

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Евросоюз не должен «захлопывать дверь» перед Украиной — Киев также защищает европейские ценности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя решение Еврокомиссии рекомендовать ЕС предоставить стране статус кандидата на вступление.
МИД ФРГ: ЕС не должен захлопывать дверь перед Украиной, Киев защищает европейские ценности
  • AP
  • © picture alliance

«Украина также защищает ценности Европы. Только по этой причине ЕС не должен хлопать дверью перед ней. Но статус кандидата — это нечто большее: вопрос о том, способны ли мы действовать стратегически в исторический момент, а не по формуле», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз при условии, что в стране будет проведён ряд важных реформ.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что власти Евросоюза готовят жителей Украины к тому, чтобы те умирали «за европейскую перспективу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад многие годы манипулирует желанием Украины вступить в Евросоюз, но светлое будущее у Киева пока не получается.

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