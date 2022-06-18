Мединский высказался о возможности смены Западом позиции в отношении России

Помощник российского президента Владимир Мединский в интервью RT Arabic ответил на вопрос, когда западные страны могут пересмотреть свои позиции по отношению к России.

«Когда страны поменяют свою позицию? Ну это от них зависит. Когда страны Запада будут ставить во главу угла интересы своих граждан, интересы своего бизнеса, интересы своих жителей, тогда эта позиция поменяется», — сказал он.

По его словам, сейчас во главу угла ставятся «какие-то непонятные политические амбиции либо прямые приказы от США как реального лидера западного мира».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил уверенность в необходимости поддерживать дипломатические связи с Россией.