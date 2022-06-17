Додик назвал абсурдом введение санкций против России со стороны БиГ

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Босния и Герцеговина не станет вводить санкции против России — это было бы настоящим абсурдом и абсолютно немыслимым прецедентом в мире, заявил член президиума БиГ Милорад Додик.
Додик назвал абсурдом введение санкций против России со стороны БиГ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России... Для того, чтобы решение было принято, должен быть достигнут консенсус и решение должно быть принято единогласно, чего не произойдёт», — сказал он РИА Новости.

По словам политика, на формально-правовом уровне рестрикции не приняты: то, что эти тезисы озвучивают отдельные люди, не означает, что это так на самом деле.

Додик добавил, что введение санкций было бы «настоящим абсурдом и абсолютно немыслимым прецедентом в мире», так как Россия является гарантом выполнения Дейтонского соглашения.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.

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