Юрист Ярмуш назвала Ассанжа заложником отношений США и Британии

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Полина Полетаева
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что глава МВД Великобритании приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.
Юрист Ярмуш назвала Ассанжа заложником отношений США и Британии
  • Глава МВД Британии Прити Пател
  • AP
  • © Alberto Pezzali

«Это нарушение права Джулиана Ассанжа на сохранение своей жизни, защиту от пыток и даже от возможного применения к нему высшей меры наказания. Поскольку ему предъявляются очень серьёзные обвинения, в США он может быть приговорён к смертной казни. В Европе мораторий на смертную казнь, в то время как США спокойно исполняют приговоры по смертной казни под своей юрисдикцией», — рассказала юрист.

По её словам, британский суд, принимая решение об экстрадиции, нивелировал данную информацию и посчитал её неважной.

«Следовательно, глава МВД сейчас действует по тому же алгоритму. Поскольку Британия, как младший партнёр Соединённых Штатов, не может отказать в любой их просьбе. Даже нарушая свои собственные внутренние законы, они отвечают на просьбу США и экстрадируют Ассанжа по запросу из Вашингтона», — добавила Ярмуш.

В заключение собеседница RT отметила, что общественное мнение в Британии разделилось и «много людей защищают Ассанжа», но у него не будет возможности обжаловать эти меры, потому что «он заложник отношений США и Британии». 

Ранее стало известно, что глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

В компании сообщили, что решение МВД Британии об экстрадиции Ассанжа в США будет оспариваться.

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