В Бразилии выступили против антироссийских санкций

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Бразилия против введения антироссийских санкций, так как ограничения нарушают плодотворные экономические связи, заявил бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес.
В Бразилии выступили против антироссийских санкций
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Позиция Бразилии прозрачна: мы категорически против санкций и не хотим, чтобы на Россию накладывали санкции, потому что это нарушает плодотворные экономические связи», — цитирует его ТАСС.

Глава МИД Бразилии Карлос Франса ранее отметил негативное влияние антироссийских санкций на мировые цепочки поставок продовольствия и сырья.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал санкции обоюдоострым оружием.

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