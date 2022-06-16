В Бразилии выступили против антироссийских санкций

Бразилия против введения антироссийских санкций, так как ограничения нарушают плодотворные экономические связи, заявил бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Позиция Бразилии прозрачна: мы категорически против санкций и не хотим, чтобы на Россию накладывали санкции, потому что это нарушает плодотворные экономические связи», — цитирует его ТАСС.

Глава МИД Бразилии Карлос Франса ранее отметил негативное влияние антироссийских санкций на мировые цепочки поставок продовольствия и сырья.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал санкции обоюдоострым оружием.