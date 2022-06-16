В Бразилии выступили против антироссийских санкций
- РИА Новости
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«Позиция Бразилии прозрачна: мы категорически против санкций и не хотим, чтобы на Россию накладывали санкции, потому что это нарушает плодотворные экономические связи», — цитирует его ТАСС.
Глава МИД Бразилии Карлос Франса ранее отметил негативное влияние антироссийских санкций на мировые цепочки поставок продовольствия и сырья.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал санкции обоюдоострым оружием.