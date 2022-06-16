Песков: Россия сохранит гибкость в общении с США по конструктивным вопросам

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Россия продолжит общение с США, сохраняя гибкость по конструктивным вопросам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Россия сохранит гибкость в общении с США по конструктивным вопросам
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы будем общаться с ними жёстко, сохраняя гибкость по конструктивным вопросам. Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов», — сказал он в интервью РИА Новости.

Песков также отметил, что Россия и США находятся в очень горячей точке противостояния.

Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов во время приёма в российском представительстве в Вашингтоне по случаю Дня России заявил, что двусторонние отношения стран зашли в тупик.

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