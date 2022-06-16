Песков заявил, что Россия и США находятся в горячей точке противостояния

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Россия и США находятся в очень горячей точке противостояния, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия и США находятся в горячей точке противостояния
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов во время приёма в российском представительстве в Вашингтоне по случаю Дня России заявил, что двухсторонние отношения стран зашли в тупик.

Вместе с этим старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган сообщил, что США вместе с партнёрами по G7 работают над ужесточением антироссийских санкций.

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