Госдеп: США вместе с партнёрами по G7 работают над ужесточением санкций против России

Соединённые Штаты вместе с партнёрами по G7 работают над ужесточением антироссийских санкций. Об этом заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.

«Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами — членами G7», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разрыв Вашингтоном и его союзниками нынешних экономических отношений привёл к формированию новой «Большой восьмёрки».

Он отметил, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады на фоне введённых антироссийских санкций приходит в упадок.