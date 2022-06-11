Володин заявил о формировании «новой большой восьмёрки» из-за политики Запада

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Разрыв Вашингтоном и его союзниками нынешних экономических отношений привёл к формированию «новой большой восьмёрки», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил о формировании «новой большой восьмёрки» из-за политики Запада
  • РИА Новости

Он отметил, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады на фоне введённых антироссийских санкций приходит в упадок. Только в США инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%.

При этом, по словам Володина, группа из восьми стран, которые не поддержали рестрикции — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран и Турция, — по показателю ВВП по ППС опередили старую группу на 24,4%.

«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую большую восьмёрку», — заявил он.

Президент США Джо Байден ранее призвал конгресс принять меры для снижения цен в стране.

Отмечается, что в мае цены на предметы первой необходимости продолжали расти двузначными темпами.

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