Байден призвал конгресс США принять меры для снижения цен

Президент США Джо Байден призвал конгресс принять меры для снижения цен в стране.

«Моя администрация продолжит делать всё возможное, чтобы снизить цены для американского народа. Конгресс должен принять срочные меры», — следует из заявления американского лидера, опубликованного на сайте Белого дома.

Байден призвал конгрессменов принять закон, который позволит сократить в текущем месяце расходы на перевозки и понизит цены на товары. Глава государства также предложил провести налоговую реформу, с помощью которой «самые богатые американцы и крупные корпорации платили бы справедливые налоги».

Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года.

Отмечается, что в мае цены на предметы первой необходимости продолжали расти двузначными темпами.