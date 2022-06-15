Чижов: Европа остаётся крупнейшим торгово-экономическим партнёром России

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Европа остаётся крупнейшим торгово-экономическим партнёром России даже после введения санкций.

«Даже после шести пакетов санкций Европа, как это ни прозвучит, может быть, странно в нынешних условиях, остаётся нашим крупнейшим торгово-экономическим партнёром», — приводит ТАСС его слова в интервью телеканалу «Россия 24».

Чижов отметил, что России «придётся иметь дело. со старым миром» на протяжении длительного периода.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно и распространяют через СМИ ложную информацию о позиции.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya подчеркнул, что большинство партнёров России перешли на способ оплаты газа в рублях.